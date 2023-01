POL-Lebach: Vermisste Person Michael Reiter

Saarwellingen-Schwarzenholz (ots) - In der Nacht vom 30.12. auf den 31.12.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Schwarzenholz. Dabei wurde mit roter Sprühfarbe ein "Smiley" an der Außenfassade angebracht. Bei Hinweisen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Lebach unter der Tel. 06881/5050. Rückfragen von ...

mehr