Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Falschfahrer auf der BAB 1

Tholey (ots)

Am 30.12.2022, um 21:50 Uhr, wurde auf der BAB 1 ein Falschfahrer gemeldet. Dabei fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer an der Anschlussstelle Tholey in falscher Richtung auf die BAB 1 auf und fuhr mit seinem Pkw auf der Richtungsfahrbahn Saarbrücken in Fahrtrichtung Trier. Hierbei musste ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer ausweichen. Zeugen, die durch den Pkw gefährdet wurden bzw. Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach unter der Tel.:06881/5050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell