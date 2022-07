Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch auf Baustelle der Rettungswache

Halver (ots)

Über das Wochenende brachen Unbekannte auf der Baustelle der Rettungswache am Burcher Stück in einen Container und einen verschlossenen Raum innerhalb des Rohbaus ein. Die Täter brachen dafür eine Metalltür auf und knackten ein Vorhängeschloss. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Trennjäger der Merke Wacker und einen Stampfer der Marke Makita sowie mehrere Kabeltrommeln im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 02353/9199-0 mit der Polizeiwache Halver in Verbindung zu setzen. (schl)

