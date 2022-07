Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trockener Waldboden brennt

Plettenberg (ots)

In einem Kahlschlag an einem Waldweg nahe der Stettiner Straße brannten am späten Montagabend, zwischen 22:55 und 00:00 Uhr, ca. 80 bis 100qm trockener Waldboden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Die Ermittlungen werden aufgrund der Lage des Brandortes, unmittelbar neben einem Forstweg, wegen fahrlässiger Brandstiftung geführt. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die Ermittlungen laufen. (schl)

