Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Katalysatoren gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Dienstag, 29.3.2022 an mehreren Transportern die Katalysatoren. Die Fahrzeuge standen in einem Innenhof an der Straße Elker in Beckum, in der Nähe eines Möbelhauses. Der oder die Täter erbeuteten ebenfalls die Abgasanlagen sowie die Endschalldämpfer. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den die Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell