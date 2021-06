Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Ortswechsel beim Hauptzollamt Bielefeld/Sachgebiet Ahndung zieht an den Hoppenhof

Paderborn (ots)

Das Sachgebiet Ahndung am Dienstort Paderborn verlässt das Gebäude an der Borchener Straße 332 in 33106 Paderborn.

Ab dem 01.07.2021 lautet die Anschrift:

Hauptzollamt Bielefeld - Dienstort Paderborn -, Sachgebiet Ahndung, Am Hoppenhof 30, 33104 Paderborn

Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten erreichen Sie Ihre Ansprechpartner unter der ebenfalls neuen Telefonnummer: 05251/87915-0

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell