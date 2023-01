PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher bei der Tat gestört +++ Trunkenheitsfahrt +++ Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben +++

Bad Schwalbach (ots)

1. versuchter Einbruch in eine Gaststätte in Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Samstag, den 28.01.2023 um 16:25 h

Am Samstag, den 28.01.2023 um 16:25 versuchten ein unbekannter Mann in eine Gaststätte in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen einzubrechen. Nachdem er den Notausgang nicht aufhebeln konnte, schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in einen Nebenraum der Gaststätte. Hier versuchte er die nächste Tür aufzubrechen. Dabei verursachte er so viel Lärm, dass ein Mitarbeiter, der sich bereits in der Küche befand, aufmerksam wurde. Als dieser die Tür öffnete und den Einbrecher erblickte, ergriff dieser die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, 17-25 Jahre alt, kurze schwarze Haare, schwarze Steppjacke, dunkle Jeans. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 entgegen.

2. Trunkenheitsfahrt in Eltville, Wiesweg, Samstag, den 28.01.2023 um 20:27 h

Am Samstag, den 28.01.2023 um 20:27 h wird ein 54Jähriger aus Rüdesheim mit seinem silbernen Mitsubishi angehalten und kontrolliert, nachdem ein Verkehrsteilnehmer gemeldet hatte, das Fahrzeug würde Schlangenlinien fahren. Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Fahrer wurde daraufhin zur Polizeistation Eltville gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

3. Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben, B 260 zwischen Schlangenbad-Wambach und der Abfahrt "Roter Stein", Sonntag, 29.01.2023, 04:50 h

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Sonntag, den 29.01.2023 um 04:50 h ein PKW im Straßengraben gemeldet. Das Fahrzeug stehe auf der B 260 zwischen Schlangenbad-Wambach und der Abfahrt "Roter Stein". Der noch im Fahrzeug sitzende Fahrer schien alkoholisiert zu sein. Durch die Streife wird der 29jährige Fahrer aus Heidenrod noch im Fahrzeug sitzend angetroffen. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Er wurde daraufhin zur Polizeistation Bad Schwalbach gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

PHKin Prasser

