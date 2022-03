POL-UN: Fröndenberg- Fahrzeug überschlug sich bei Verkehrsunfall- Zwei Insassen wurden leicht verletzt

Kamen (ots) - Nach fünf Bränden innerhalb von zwei Stunden in Kamen am frühen Freitagmorgen (11.03.2022) sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter setzten gegen 3.45 Uhr im Waschkeller eines Mehrfamilienhauses in der Helene-Lange-Straße ein Kleidungsstück in Brand. Eine Zeugin beobachtete zwei verdächtige Personen, die aus dem Mehrfamilienhaus in ...

mehr