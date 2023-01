PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat erwischt +++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein-Hahn, Hebbelstraße, Freitag 27.01.2023, 22:28 Uhr

(SIm) Am Freitagabend um 22:28 Uhr hörte ein aufmerksamer Bürger dumpfe Schläge aus der Nachbarschaft. Beim Blick aus dem Fenster sah er zwei Personen, welche eine Gartenhütte in der Hebbelstraße aufbrachen und diese betraten. Zuvor waren sie über einen Zaun geklettert, um auf das Grundstück zu gelangen. Er informierte umgehend die Polizei und gab ständig aktuelle Meldungen weiter. Eine herbeigeeilte Funkstreife der Polizeistation Bad Schwalbach konnte die beiden Täter kurz nach Verlassen des Tatortes im Bereich des Parkplatzes am REWE-Center Taunusstein-Hahn widerstandslos festnehmen. Hierbei handelte es sich um zwei 14-jährige Taunussteiner, die die kurz zuvor gestohlenen Gegenstände noch mit sich führten. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ihnen droht nun eine Strafanzeige wegen Besonders Schwerem Diebstahl.

gefertigt: Imhof, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell