PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verfassungsfeindliche Schmierereien auf einer Sitzbank +++ Unfallflucht vor Einkaufsmarkt

Bad Schwalbach (ots)

1. Verfassungsfeindliche Schmierereien auf einer Sitzbank, Idstein, Am Wermutsgraben, festgestellt: Mittwoch, 25.01.2023, 14:20 Uhr

(sun)Der Polizei wurde am Mittwoch gemeldet, dass eine Sitzbank in Idstein mit Farbe beschmiert wurde. Gegen 14:20 Uhr wurde der Polizei zugetragen, derzeit noch unbekannte Personen hätten in der vorangegangenen Nacht eine Sitzbank, welche sich in der Straße "Am Wermutsgraben" befindet, mit verfassungsfeindlichen Symbolen verunreinigt. Daraufhin konnte eine Polizeistreife die besagten Schmierereien an Ort und Stelle feststellen und dokumentieren. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise nimmt die zuständige Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Unfallflucht vor Einkaufsmarkt, Idstein, Richard-Klinger-Straße, Mittwoch, 25.01.2023, 14:40 Uhr

(fh)Vor einem Einkaufsmarkt in Idstein ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei benötigt Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 14:40 Uhr wurde ersten Ermittlungen zufolge ein in der Richard-Klinger-Straße geparkter roter VW Polo an der Stoßstange beschädigt. Denkbar ist, dass das unbekannte Fahrzeug in eine Parklücke hinter dem VW einparken wollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete daraufhin unerlaubt vom Parkplatz.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell