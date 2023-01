POL-RTK: Mann bedroht Rettungskräfte und löst Polizeieinsatz aus +++ WhatsApp-Betrüger" nehmen Kontakt auf +++ Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt +++ Audi A6 beschädigt und davongefahren

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann bedroht Rettungskräfte und löst Polizeieinsatz aus, Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Donnerstag, 26.01.2023, 16:25 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag bedrohte ein behandlungsbedürftiger Mann in Rüdesheim Rettungskräfte. Er musste daraufhin festgenommen und aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik überstellt werden. Gegen 16:25 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Mehrfamilienhaus in die Oberstraße gerufen, da dort ein Mann mehrere Rettungskräfte bedroht hatte. Zuvor waren diese in die Wohnung des 36-Jährigen gerufen worden, da bei ihm eine akute medizinische Behandlungsbedürftigkeit bestand. Während einer ersten Versorgung holte der Mann ein Küchenmesser hervor und bedrohte die eingesetzten Rettungskräfte. Diese verließen umgehend die Wohnung und informierten die Polizei. Den Beamten gelang es daraufhin den Bewohner widerstandslos festzunehmen. Er kam aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. "WhatsApp-Betrüger" nehmen Kontakt über "Facebook" auf, Schlangenbad, Mittwoch, 25.01.2023

(fh)Am Mittwoch haben Betrüger gleich zwei Messengerdienste für ihre Tat benutzt und eine Frau aus Schlangenbad um ihr Erspartes gebracht. Zunächst erhielt die Schlangenbaderin über das soziale Netzwerk "Facebook" eine Nachricht vom Account ihrer angeblichen Tochter. Diese gab an, dass ihr Handy kaputt sei und sie nun eine neue Rufnummer habe. Die gutgläubige Frau speicherte sodann die neue Nummer in ihr Handy ein. Daraufhin folgte die bereits mehrfach publizierte Masche. In Textnachrichten schilderte die vermeintliche Tochter finanzielle Schwierigkeiten und bat um Unterstützung. Der gewünschte Betrag wurde dann leider überwiesen. Erst als Kontakt zur richtigen Tochter bestand, fiel der Betrug auf und die Polizei wurde informiert.

Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

3. Zwei Personen bei Zusammenstoß auf der "Platte" verletzt, B 417, Höhe Bushaltestelle "Platte" Freitag, 27.01.2023, 08:30 Uhr

(fh)Heute Morgen kam es auf der B 417 in Höhe "Platte" zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Personen verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, wendete eine 50 Jahre alte Taunussteinerin mit ihrem Mercedes verbotswidrig auf der B 417 in Höhe der Bushaltestelle "Platte", sodass es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Mercedesfahrer kam. Dieser war zeitgleich auf der B 417 von Taunusstein nach Wiesbaden unterwegs gewesen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Beteiligten und wurden durch den verständigten Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird mit rund 13.000 Euro beziffert. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Dies hatte eine etwa einstündige Teilsperrung der Fahrbahn zur Folge.

4. Audi A6 beschädigt und davongefahren, Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, Montag, 23.01.2023, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 24.01.2023, 16:00 Uhr

(ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht im Zeitraum zwischen Montag, 11:00 Uhr und Dienstag, 16:00 Uhr ist in Neuhof ein Audi A6 erheblich beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte in der Limburger Straße in einer Parkbucht. Vermutlich fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer zu nah an dem geparkten Audi vorbei und streifte ihn dabei. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

