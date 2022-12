Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Klimaaktivist klebt sich auf B 27 fest

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Demonstrantinnen und Demonstranten, die mutmaßlich zur Bewegung "Letzte Generation" gehören, sammelten sich am Donnerstag gegen 07:30 Uhr im Bereich der Bundesstraße 27 / Stuttgarter Straße in Ludwigsburg. Die Demonstranten blockierten im weiteren Verlauf die Fahrbahn am Fußgängerüberweg auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Alleenstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Zudem klebte sich ein 28-jähriger Demonstranten mit einer Hand auf dem rechten Fahrsteifen fest. Die gesamten Proteste wurde von weiteren Demonstranten gefilmt und fotografiert. Aufgrund der Aktion ergaben sich erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. Vereinzelt kam es auch zwischen Verkehrsteilnehmern und Aktivisten zur Diskussion. Des Weiteren wurden mitgebrachte Transparente gezeigt und Flyer verteilt. Nach Rücksprache durch die Polizei mit der zuständigen Versammlungsbehörde der Stadt Ludwigsburg löste die Polizei die Demonstration auf und sprach Platzverweise gegen die Aktivisten aus. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den am Boden sitzenden 28-Jährigen. Die eintreffende Feuerwehr Ludwigsburg konnte seine Hand mit Lösungsmittel von der Fahrbahn lösen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Ein weiterer 29 Jahre alter Demonstrant, der widerholt versuchte sich auf der Fahrbahn festzukleben, wurden in Gewahrsam genommen. Die Straßensperrungen und verkehrslenkenden Maßnahmen konnten gegen 08:40 Uhr aufgehoben werden. Die Demonstranten müssen unter anderem mit Anzeigen wegen Nötigung beziehungsweise versuchter Nötigung rechnen.

