POL-HA: Schlagring und Joints bei Personenkontrolle in Hohenlimburg beschlagnahmt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei der Kontrolle eines 22-jähirgen Mannes fanden Polizeibeamten am Montagnachmittag (06.03.2023) in Hohenlimburg einen Schlagring und Drogen. Gegen 17.00 Uhr wurden die Beamten unter einer Fußgängerbrücke zwischen den Straßen Im Klosterkamp und Im Weinhof auf eine Personengruppe aufmerksam, in deren Umfeld es nach Marihuana roch. Sie kontrollierten und durchsuchten die Personen. Dabei fanden sie in der Umhängetasche eines 22-Jährigen einen Schlagring sowie drei Joints. Die Polizisten beschlagnahmten die Waffe sowie die Drogen und leiteten Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

