Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber in Discounter/Brennende Altpapiercontainer/Schlägerei in der Innenstadt/Jugendliche bei versuchtem Einbruch beobachtet/Einbruch in Firma

Lüdenscheid (ots)

Am frühen Samstagmorgen betraten zwei unbekannte junge Männer, gegen 05:00 Uhr, die LIDL-Filiale an der Altenaer Straße, nachdem zwei Angestellte den Markt unmittelbar zuvor aufgeschlossen hatten. Unter Vorhalt eines schwarzen Messers und eines Teleskopschlagstocks forderten die beiden Männer die Geschädigten dazu auf, sämtliche Türen und einen Tresor zu öffnen. Als die Angestellten mitteilten, dass es ihnen nicht möglich sei alles zu öffnen, ergriffen die Täter die Flucht und rannten ohne Beute in Richtung Diebesweg davon. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1.Täter

- schlank - Ca. 20-25 Jahre - 1.65m-1.70m groß - Schwarz gekleidet - Kapuze auf dem Kopf und blaues Tuch vor dem Gesicht - dunkle Reisetasche in der Hand

2.Täter

- schlank - Ca. 20-25 Jahre - 1.70-1.75m groß - Weißer Pullover und weißes T-Shirt darunter - schwarze Jogginghose

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Tat. Hinweise können unter 02351-9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Über das Osterwochenende wurden im Stadtgebiet gleich drei Altpapiercontainer durch Unbekannte entzündet. Am späten Freitagabend, gegen 23.30 Uhr, brannte ein Container in der Straße hohe Steinert. Am frühen Sonntagmorgen, 02:40 Uhr traf es einen Container in der Parkstraße und am Montagabend, gegen 22:20 Uhr, einen weiteren Container in der Straße Hohe Steinert. Die Container wurden jeweils beschädigt. Die Feuerwehr konnte alle Container löschen. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. (schl)

Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Innenstadt gerufen. Im Bereich der Sauerfelder Straße prügelten sich mehrere Personen. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Personen in Richtung Fußgängerzone/Wilhelmstraße. In der Sauerfelder Straße trafen die Polizisten einen 47-Jährigen verletzten Lüdenscheider an. Er gab an, dass er soeben geschlagen worden sei. Zeugen hatten zudem beobachtet, wie mindestens drei Personen auf den 47-Jährigen eingeschlagen und eingetreten hatten, bevor sie wegliefen. Kurz zuvor wurden durch weitere eingesetzte Polizeikräfte im Bereich der Wilhelmstraße zwei vermeintliche Tatverdächtige, eine 26-jährige Lüdenscheiderin und ein 29-jähriger Lüdenscheider, angetroffen. Die 26-Jährige wurde durch die Polizisten überwältigt und fixiert, nachdem sie flüchten wollte. Ihr Begleiter versuchte daraufhin sie zu befreien und leistete gegen seine darauffolgende Fixierung erheblichen Widerstand. Beide Tatverdächtige waren alkoholisiert. Die 26-Jährige wurde nach einer Identitätsfeststellung vor Ort entlassen. Der 29-jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Kurz nach 20.00 Uhr kam es dann zu einem weiteren Einsatz. Dieses Mal im Klinikum Hellersen. Der vermeintlich dritte Täter der Körperverletzung, ein 21-Jährige Lüdenscheider, war dort eingeliefert worden, nachdem er zuvor in einem Rettungswagen randaliert und medizinisches Gerät beschädigt hatte. Aufgrund seiner Alkoholisierung verblieb der 21-Jährige im Krankenhaus. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Gegen die drei Tatverdächtigen wird wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Gegen den 29-jährigen zudem wegen versuchter Gefangenenbefreiung sowie wegen eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das 47-jährige Opfer der Körperverletzung wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hintergrund der Streitigkeiten sind vermutlich längerfristige Streitigkeiten zwischen dem 47-Jährigen und den drei Tatverdächtigen. (schl)

Am Montagabend wurden gegen 18:25 Uhr zwei Jugendliche durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie an der Tür eines Geschäfts in der Straße Güterbahnhof hantierten. Eine Zeugin sprach die beiden aus einiger Entfernung an. Die Jugendlichen entfernten sich daraufhin fluchtartig. Einer der beiden trug eine schwarze Wellensteyn Jacke. Die alarmierten Beamten stellten in der Eingangstür des Geschäfts Hebelmarken fest. Eine Fahndung verlief ergebnislos. (schl)

Vermutlich am frühen Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Hohe Steinert ein. Die Täter brachen dazu offenbar ein Rolltor auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zum Innenraum. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell