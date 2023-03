Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Einbruch in Grundschule - Bassum, Pkw zerkratzt - Diepholz, Verkehrsunfall mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag an der Kreuzung Heeder Dorfstraße / Heeder Bruchweg ist ein Schaden von rund 15000 Euro entstanden. Gegen 07.30 Uhr wollte eine 35-jährige Pkw-Fahrerin die Kreuzung überqueren, übersah dabei aber den Pkw eines 54-Jährigen und beide Fahrzeuge kollidierten. Verletzt wurde niemand, aber beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Stuhr - Einbruch

Im Laufe des Wochenendes sind unbekannte Täter in die Grundschule in Brinkum, Feldstraße, eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch eine Tür an der Rückseite der Schule ein und öffneten und verteilten Lebensmittel in der Küche. Anschließend öffneten sie den Kühlraum, öffneten auch dort Lebensmittel und ließen schließlich den Kühlraum offen, so dass die Lebensmittel verdarben. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Okel - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 13 Uhr geriet ein Transporter auf der Straße An der Beeke in Fahrtrichtung Okel von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei einem Überholmanöver verlor der 26-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete schließlich am Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca. 11500 Euro.

Bassum - Sachbeschädigung an PKW

Am Montag in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Leipziger Straße, in Höhe des Fußweges zur Syker Straße, einen abgestellten PKW Mitsubishi Space Star mit einem spitzen Gegenstand. Es entsteht ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten die Polizei Bassum, Tel. 04241/971680, zu informieren.

