POL-PDLD: Reifen Platt gestochen Landau, 02.12.2022; 12-30 Uhr- 21:00 Uhr

Nachdem die 56-jährige Fahrzeughalterin am Abend zurück an ihren PKW kam, musste sie feststellen, dass an diesem insgesamt zwei Reifen zerstochen wurden. Das Fahrzeug hatte die Frau den Tag über auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Charles-de-Gaulle-Straße in Landau geparkt. Durch die mutwillige Beschädigung war der PKW nicht mehr fahrbereit. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

