Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auto aufgebrochen - Schokolade und Kennzeichen entwendet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Eupener Straße

17.12.2021, 22.00 Uhr - 18.12.2021, 08.00 Uhr

Heißhunger auf Süßigkeiten hatte ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Unbekannte zerstörte zwischen 22.00 Uhr und 08.00 Uhr die Seitenscheibe eines blauen Renault Twingo, der in der Eupener Straße am Straßenrand vor einem Mehrfamilienhaus ordnungsgemäß abgestellt war.

Anschließend durchsuchte er das Fahrzeug nach sich lohnender Beute und entwendete zunächst die aufgefundene Tafel Schokolade. Danach bemächtigte er sich noch des hinteren Kennzeichens des Twingos und flüchtete unerkannt. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 400 Euro belaufen.

Die Polizeibittet darum, dass sich Zeugen auf der Polizeiwache am Ludghgerihof, Rufnummer 05351/521-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell