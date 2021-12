Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Imbiss - Täter erbeuten Bargeld und Laptop

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Schachtweg

18.12.2021, 23.00 Uhr - 19.12.2021, 08.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Samstagabend 23.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.00 Uhr in einen Imbiss in der Straße Schachtweg eingebrochen. Hierbei haben sie Bargeld in geringer Menge und einen Laptop erbeutet.

Ein Angestellter hatte am Sonntagmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach ersten Kenntnissen der Beamten gelangten die Unbekannten zur fraglichen Zeit an den Imbiss und öffneten gewaltsam eine Zugangstür, durch die sie dann ins Innere des Lokals gelangten. Hier öffneten sie die Registrierkasse und entnahmen eine geringe Menge an Bargeld. Zudem fiel ihnen ein Laptop in die Hände, den sie ebenfalls entwendeten. Danach flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte auf der Polizeiwache, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell