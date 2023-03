Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall 2021 in Barver ---

Diepholz (ots)

Am 20.12.2021 ereignete sich in der Zeit zwischen 17.00 bis 17.30 Uhr in Barver (Kreis Diepholz), Wagenfelder Straße (L 344), ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Radfahrer wurde von einem unbekannten Lkw angefahren und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer beging Unfallflucht (wir berichteten).

Es folgten umfangreiche Ermittlungen. Laut Gutachten handelte es sich beim dem unbekannten Lkw um einen Mercedes Atego 1, Baujahr 2004 bis 2013.

Während der Ermittlungen wurden Unfallzeugen aufgesucht, Werkstätten befragt und mögliche Fahrzeuge überprüft. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnten der Unfall-Lkw und der Fahrer bislang nicht ermittelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei Diepholz wenden sich daher noch einmal mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

- Wer kann, auch über ein Jahr nach dem Unfall, Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben?

- Hat eine Person über den Verkehrsunfall berichtet?

- Wo sind am 20.12.2021 oder in unmittelbarer Zeit danach Fahrzeugteile; hier Blinker und Spiegel in Kombination, für einen LKW Daimler, Modell Atego, bestellt bzw. verbaut worden?

Die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, nimmt jeden Hinweis entgegen.

