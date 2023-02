Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Einbruch

Eisenach (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023, kurz vor Mitternacht kam es in der Karlstraße zu einem Einbruch in ein Geschäft für Telekommunikation. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Information werden aus ermittlungstaktischen Gesichtspunkten aktuell nicht preisgegeben. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche zwischen 22:30 Uhr und Mitternacht im Bereich Karlstraße, Karlsplatz, Markt oder Alexanderstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Auch wer sonstige auffällige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich bei der Polizei melden. Des Weiteren die Frage: Wem wurde am Wochenende Telekommunikationstechnik zum Kauf angeboten? Die Polizei Eisenach bittet um Zeugenhinweise unter 03691/2610 (Bezugsnummer 0040576/2023).(sus)

