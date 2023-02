Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreisten Einbrecher zweimal gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zweimal suchte ein Einbrecher am Samstagabend eine Tankstelle in Gotha Oststadt auf. Als ihm der Einbruch beim ersten Mal offensichtlich nicht gelang und er sich in unbekannte Richtung entfernte, kehrte er nach der polizeilichen Anzeigenaufnahme vor Ort zum Tatort zurück. Hierbei öffnete er die Eingangstür gewaltsam, betrat die Tankstelle und entwendete Alkohol. Da sich hierbei noch ein Tankstellenmitarbeiter vor Ort befand, konnte er den Täter bis zum Eintreffen der Polizei verfolgen. Die eigetroffenen Beamten konnten den Täter schließlich stellen. Der amtsbekannte 40-jährige und stark alkoholisierte Einbrecher landete anschließend im Polizeigewahrsam. Unmittelbar nach Entlassung aus dem Polizeigewahrsam versuchte der 40-Jährige erneut am Sonntagmorgen in einen Supermarkt in Gotha einzubrechen. Auch hier konnte er wieder gestellt werden und landete erneut im Polizeigewahrsam. Den 40-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen wegen Einbruchs bzw. Einbruchsversuchen. (rd)

