Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr - Vorfahrtsmissachtung

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstagabend teilte ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kasbach-Ohlenberg mit, er sei die B 42 aus Richtung Rheinbrohl kommend in Fahrtrichtung Leubsdorf befahren. An einer Einmündung in Bad Hönningen habe eine Pkw-Fahrerin bei der Auffahrt auf die B 42 seine Vorfahrt missachtet, so dass er eine Gefahrenbremsung durchführen musste. Vor Ort konnte die Polizei die Beteiligten antreffen und befragen. Die 61-jährige Fahrerin aus Bonn und ihr Beifahrer stritten eine Gefahrensituation ab, zeigten aber den Anzeiger wegen Nötigung an. Dieser soll sich nach der Einmündung in Bad Hönningen vor ihren Pkw gesetzt und mit extrem langsamer Geschwindigkeit weiter gefahren sein. An einer Bushaltestelle soll der Fahrer die Frau aus Bonn passieren gelassen haben, und im Anschluss setzte er sich hinter den Pkw und blendete mehrfach die Lichthupe auf. Die Polizei hat zu beiden Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell