POL-PDNR: Kennzeichen am falschen Fahrzeug

Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 12.01.2023, ereignete sich zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Straße Zum Weyerdamm in Altenkirchen ein Zweiraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei männliche Täter einen, im Bereich eines Textilgeschäfts abgestellten Motorroller. Das Zweirad konnte kurze Zeit später beschädigt in der Fußgängerunterführung in der Kirchstraße aufgefunden werden. ...

