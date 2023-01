POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen zu Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Güllesheim (ots) - Am Montagmorgen (09.01.2023) wurde durch einen Gemeindemitarbeiter ein Brandschaden an der Hütte am alten Sportplatz in Güllesheim festgestellt. Die Tatzeit konnte nicht näher eingegrenzt werden. Möglicherweise entstand der Schaden durch einen Silvesterböller. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

