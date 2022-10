Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Exhibitionist vorläufig festgenommen

Appenweier (ots)

Nachdem sich ein 51 Jahre alter Mann am Mittwochmorgen in einer Bäckerei in der Ortenauer Straße einen Kaffee bestellt hatte, entblößte er sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Eine Angestellte verständigte die Polizei, worauf der Mann noch in der Bäckerei von Beamten des Polizeireviers Kehl vorläufig festgenommen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell