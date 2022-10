Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl aus Kellerraum, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein noch Unbekannter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Freitag und Mittwoch widerrechtlich Zutritt zu einem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Aus einem Vorraum zu dortigen Kellerverschlägen entwendete der Dieb einen kompletten Satz Reifen auf Alufelgen sowie zwei Reifen auf Stahlfelgen im Wert von über 1.000 Euro. Am Mittwoch gegen 14 Uhr wurde aus einem gewaltsam geöffneten Kellerverschlag des Gebäudes, eine alte Eisenbahn in einem Karton entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

