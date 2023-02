LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer

Gotha (ots) - Am Sonntagfrüh gegen 02:05 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch im Gothaer Kino Cineplex informiert. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass auf der Rückseite des Gebäudes eine Tür gewaltsam geöffnet wurde. Im Zuge der Überprüfung des Objektes konnte der Einbrecher nicht festgestellt werden. Ca. eine Stunde später wurde die Polizei über einen weiteren Einbruch informiert, welcher sich am Finanzamt Gotha in der Reuterstraße ...

