Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagentür aufgebrochen

Ilmenau, Wenzelsberg (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 12.02.2023 zwischen 01:05 Uhr und 01:20 Uhr hebelten zwei unbekannte Personen die Tür einer Garage am Wenzelsberg auf. Durch den dabei entstandenen Lärm wurde eine Anwohnerin munter und sah aus dem Fenster. Als sie daraufhin aus dem Fenster den Personen zurief, flüchteten beide Unbekannte fußläufig in Richtung Sophienstraße. Nur durch das beherzte Handeln der Mitteilerin konnte verhindert werden, dass die beiden Unbekannten Gegenstände aus der Garage entwendeten. Der am Garagentor entstandene Sachschaden wurde mit circa 100,-EUR dokumentiert. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die im Tat-bzw. Vortatzeitraum im Nahbereich des Tatorts zwei verdächtige Personen sahen bzw. Hinweise zur Tathandlung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0040594/2023 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

