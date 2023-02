Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesbande unterwegs

Gotha (ots)

Am Sonntagfrüh gegen 02:05 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch im Gothaer Kino Cineplex informiert. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass auf der Rückseite des Gebäudes eine Tür gewaltsam geöffnet wurde. Im Zuge der Überprüfung des Objektes konnte der Einbrecher nicht festgestellt werden. Ca. eine Stunde später wurde die Polizei über einen weiteren Einbruch informiert, welcher sich am Finanzamt Gotha in der Reuterstraße zugetragen haben soll. Hier stellten die Beamten fest, dass das Zufahrtstor geöffnet und ein Fenster aufgehebelt wurde. Zudem fanden die Beamten Gegenstände, welche dem Kino Cineplex zugeordnet werden konnten. Zu einem erneuten Einbruch rückten dann die Beamten gegen 05:00 Uhr aus. Der Sicherheitsdienst stellte am Berufsbildungszentrum in der Südstraße mehrere gewaltsam geöffnete Fenster fest. Auch hier konnten die Einbrecher nicht mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat zu allen drei Einbrüchen die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Klärung der Einbrüche geben können. Az. 0040632/2023 (ri)

