Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein 30-Jähriger meldete am Freitagnachmittag sein Fahrrad der Marke B-Twin als gestohlen. Durch den Herrn sei das neonfarbene Mountainbike am Vortag vor dem Rathaus angeschlossen und kurze Zeit später entwendet worden. Am Samstagvormittag teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass in einem Gebüsch nahe der Straße An der Katzenaue ein Fahrrad liege. Durch die eingesetzten Beamten konnte das Fahrrad als das des 30-Jährigen identifiziert werden. Weitere Zeugen, die am Donnerstag, den 09.02.2023, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Rathauses gesehen haben oder Angaben zum gestohlenen Fahrrad machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0040231/2023 zu melden. (mm)

