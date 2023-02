LPI-GTH: Manipuliertes E-Bike gestellt

Eisenach (ots) - Ein 30-Jähriger meldete am Freitagnachmittag sein Fahrrad der Marke B-Twin als gestohlen. Durch den Herrn sei das neonfarbene Mountainbike am Vortag vor dem Rathaus angeschlossen und kurze Zeit später entwendet worden. Am Samstagvormittag teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass in einem Gebüsch nahe der Straße An der Katzenaue ein Fahrrad liege. Durch die eingesetzten Beamten konnte das Fahrrad als ...

