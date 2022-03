Polizei Köln

POL-K: 220315-5-K/BAB Zwei Schwerverletzte bei Stauende-Unfall auf BAB 3

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Stauende zwischen einer Sattelzugmaschine (Fahrer: 68) und einem VW T-Roc (27, 29, 57, 57) auf der Bundesautobahn 3 kurz vor dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg in Fahrtrichtung Oberhausen sind am Dienstagnachmittag (15. März) zwei Beifahrer (27, 57) des VW-Fahrers (29) schwer verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr soll der Lkw-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nahezu ungebremst auf den VW aufgefahren sein. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Autobahn in Richtung Oberhausen. (jk/as)

