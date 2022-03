Polizei Köln

POL-K: 220315-3-K Raubüberfall auf Kreissparkasse Köln in "Aktenzeichen XY" - Hinweis auf ZDF-Beitrag

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2, 3 und 5 vom 12.07.2021 sowie Ziffer 1 vom 16.07.2021

Am morgigen Mittwochabend (16. März) wird das ZDF ab 20.15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" eine Fahndung nach einem Raubüberfall auf die Kreissparkasse Köln am Neumarkt vom 12.07.2021 ausstrahlen. Das Kriminalkommissariat 14 fahndet nach wie vor nach einem etwa 1,65 - 1,70 Meter großen, circa 30 - 35 Jahre alten Verdächtigen, dem vorgeworfen wird, gegen 15 Uhr Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht und so die Herausgabe von Bargeld erzwungen zu haben.

Die seinerzeitigen Fahndungsfotos aus der polizeilichen Videobeobachtung und der Kameraüberwachung der geschädigten KSK sind unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/105

Zeugen werden um Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/rr)

