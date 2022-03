Polizei Köln

POL-K: 220315-1-K Flaschenwürfe auf Polizisten am Stadion - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11. März, Ziffer 2

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5168673

Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung hat die Polizei Köln einen 32-jährigen Mann aus Troisdorf identifiziert, der am 22. Mai beim Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 unter anderem Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen haben soll. Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn an dem Tag bereits ein Verfahren wegen Widerstands gegen Polizisten eingeleitet worden war. Die Fahndung nach den anderen vier Tatverdächtigen dauert an.

Die Voraussetzungen für die Fahndung und die Nutzung der Fotos sind damit hinfällig. (ph/as)

