POL-K: 211015-2-BAB/AC Drei mutmaßliche Drogenhändlerinnen festgenommen - Betäubungsmittel und Mobiltelefone beschlagnahmt

Köln (ots)

Zivilfahnder der Autobahnpolizei haben am Montagnachnachmittag (14. März) auf der Bundesautobahn 44 bei Eschweiler drei mutmaßliche Drogenhändlerinnen (41,51,61) festgenommen und eine nicht geringe Menge an Heroin- und Kokain sowie mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt. Nach einem positiven Drogenvortest auf Amphetamine und Opiate ordneten die Beamten zudem eine Blutprobe bei der 61 Jahre alten Fahrerin an.

Gegen 14.30 Uhr hatten die Zivilfahnder den richtigen Riecher bewiesen, als eine Überprüfung des Kennzeichens den Hinweis ergab, dass gegen die Halterin ein aktuelles Fahrverbot in Deutschland besteht. Bei der Durchsuchung des in Belgien zugelassenen Opel fanden die Beamten die verkaufsfertigen Drogenpäckchen in einem Stoffbeutel und in Getränkeflaschen unter dem Beifahrersitz versteckt.

Alle drei Frauen sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland und sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (al/as )

