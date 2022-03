Polizei Köln

POL-K: 220315-4-K Mit Haftbefehl gesuchten Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt - Festnahme

Köln (ots)

In Köln-Holweide haben am Montagmittag (14. März) Polizisten der Wache Mülheim einen mit Haftbefehl gesuchten Autofahrer (37) auf der Bergisch-Gladbacher-Straße gestoppt und vorläufig festgenommen. Der aus Bosnien-Herzegowina stammende Mann, der unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, steht zudem im Verdacht sich derzeit illegal in Deutschland aufzuhalten.

Der 37-Jährige hatte gegen 12 Uhr die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich gezogen, als er ohne einen angelegten Sicherheitsgurt an diesen vorbei fuhr.

Da der Mann, die im Haftbefehl festgelegte Geldstrafe von 1500 Euro nicht bezahlen konnte, fuhren die Einsatzkräfte ihn ins Polizeigewahrsam, wo ihm ein Arzt zudem eine Blutprobe zum Nachweis von Drogen entnahm. Den unversicherten Kleinwagen ließen die Beamten abschleppen. Wem das Fahrzeug gehört ist aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (al/as)

