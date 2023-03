Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Zeugen beobachten Unfallflucht - Syke, Zugmaschine verunfallt und brennt - Twistringen, Transporter aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diesel abgezapft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch begaben sich Unbekannte auf einen gesicherten Lagerplatz einer Baustelle in Sulingen, Kantstraße. Sie öffneten gewaltsam den Tank eines Radladers und zapften 500 Liter Diesel ab. Es entstand ein Schaden von insgesamt 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Lembruch - Zeugen beobachten Unfallflucht

Aufmerksame Zeugen beobachteten gestern gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Birkenallee eine Verkehrsunfallflucht. Sie meldeten ihre Beobachtungen der Polizei, die die 78-jährige Verursacherin im Hotel ausfindig machte. Die Pkw-Fahrerin war auf den Parkplatz gefahren und hatte beim Einparken den nebenstehenden VW gestreift. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, parkte sie um und begab sich anschließend ins Hotel. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die 78-jährige Pkw-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Syke-Henstedt - Zugmaschine gerät nach Unfall in Brand

Am Mittwoch gegen 16.25 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Bramstedter Straße in Richtung Bramstedt. Nach eigenen Angaben kam ihm ein Pkw entgegen und er musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Seine Zugmaschine geriet in den aufgeweichten Seitenraum und stieß gegen einen Baum. Danach kippte sie um und geriet in Brand. Der Fahrer bleib unverletzt, stand aber unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über 1,4 Promille. Der 47-Jährige musste eine Blutprobe und anschließend seinen Führerschein abgeben. Die Feuerwehr löschte die brennende Zugmaschine. Der gesamte Schaden wird auf rund 51000 Euro beziffert.

Twistringen - Transporter aufgebrochen

Gleich zwei Transporter wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von Unbekannten in Twistringen aufgebrochen. Ein Fahrzeug befand sich in der Osterstraße, der zweite Transporter parkte in der Straße Weiße Riede. In beiden Fällen wurden die seitlichen Schiebetüren gewaltsam geöffnet und sowohl Werkzeuge wie auch Werkzeugkoffer entwendet. Der Schaden steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

