Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr kam es auf der Straße Schwedenschanze in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer in Richtung Innenstadt. Als er von dem dortigen Radweg auf die Fahrbahn fuhr, touchierte er einen entgegenkommenden braunen Opel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Radfahrer wird als etwa 13 bis 14 Jahre alt, mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug ein weißes Oberteil mit Kapuze sowie eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

