Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen nach Raub gesucht

Twist (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20.55 Uhr zu einem Raub in einer Lidl-Filiale an der Straße Schwarze Weg in Twist. Zwei bislang unbekannte, männliche Täter betraten mit aufgesetzten Kapuzen und Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske) kurz vor Ladenschluss den Markt und bedrohten drei weibliche Angestellte mit Schlagwerkzeugen und drängten die Frauen in den Tresorraum. Hier nötigten sie die Angestellten, den Tresor zu öffnen und entwendeten daraus Bargeld. Zudem entwendeten die beiden Täter ein Kasseneinsatz. Anschließend flüchteten sie in einem Pkw, in dem eine weitere Person saß, in Richtung der Straße Am Kanal. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Angestellten erlitten einen Schock und mussten medizinisch betreut werden. Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld. Einer der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, mit blondem Haar und Pony beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der zweite Täter soll etwa 1,65 Meter groß sein und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Er hatte eine Kapuze in sein Gesicht gezogen. Hinweise zu den Personen und/oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell