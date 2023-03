Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 19.03.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl aus Pkw

In der vergangenen Nacht zwischen 00:00 Uhr und 03:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz hinter einer Gaststätte in der Lange Straße in Diepholz die Fensterscheibe eines Pkw (Ford) eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche samt Geldbörse mit rund 170 Euro Bargeld entwendet. Die Handtasche und Geldbörse wurden in der Nähe des Tatortes ohne das Bargeld wieder aufgefunden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, entgegen.

Twistringen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin

In der Nacht auf Samstag, den 18.03.2023, befuhr eine 27-Jährige aus Twistringen mit ihrem Fahrrad den Geh-/ Radweg an der Westerstraße in Twistringen. Hier stürzte die alleinbeteiligte Radfahrerin und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Schwarme - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Samstag, den 18.03.2023, gegen 18:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Quad. Ein 35-Jähriger aus Schwarme sowie ein 42-Jähriger ebenfalls aus Schwarme befuhren gemeinsam mit einem Quad den Tulpenweg in Fahrtrichtung Blender. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Quad und stürzte. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem unfallbeteiligten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Twistringen/ Bassum - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Nacht vom 18.03.2023 auf den 19.03.2023 kam es jeweils in den Stadtgebieten Bassum und Twistringen zu einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Stuhr - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad mit einer schwerverletzten Person

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, beabsichtigte ein 43-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota in Stuhr vom Bruchweg nach links auf die Delmenhorster Straße (B 322) einzubiegen. Hierbei übersah dieser einen 32-jährigen Kradfahrer aus Stuhr, der die B322 in Richtung Seckenhausen befuhr. Der Kradfahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern und wurde durch die Wucht des Aufpralls von seinem Motorrad in den Seitenraum geschleudert. Das Krad kam stark beschädigt ebenfalls im Seitenraum zum Stillstand. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Am Motorrad der Marke Yamaha entstand ein Totalschaden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die B322 musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 90 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Stuhr - Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkohol-und Drogenbeeinflussung

Am Samstag, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger aus Stuhr mit seinem Mitsubishi Outlander die Blockener Straße in Richtung Heiligenrode. Ausgangs einer Linkskurve kam dieser mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich hierbei und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus seinem Pkw befreien und flüchtete zunächst fußläufig von der Unfallstelle. Ermittlungen der Polizei führten jedoch zeitnah zur Identifizierung des Fahrzeugführers, sodass er schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Dort stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zusätzlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Totalschaden am Pkw und die Beschädigungen an der Verkehrsfläche wurden zusammen auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell