Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Diepholz - unbekannte Radfahrerin entfernt sich verletzt vom Unfallort, Sulingen - Unfallverursacherin gesucht, Weyhe - Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss +++

Diepholz (ots)

Diepholz - Radfahrerin entfernt sich verletzt vom Unfallort

Am Montagmittag, ist es gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Auf dem Esch in Höhe des Einmündungsbereiches Strothestraße gekommen. Eine 48-jährige Frau aus Wetschen wollte mit ihrem Pkw von der Strothestraße nach rechts auf die Straße Auf dem Esch abbiegen. Hierbei übersah sie die von rechts kommende Radfahrerin, welche den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin leicht im Gesicht verletzte. Trotz der Verletzung und angebotener Hilfe durch die Pkw-Fahrerin sowie einer Zeugin entfernte sich die Radfahrerin unerlaubt vom Unfallort ohne ihre Personalien anzugeben. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise zu diesem Unfall nimmt die Polizei Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Sulingen

Scholen - Zeugen und Unfallverursacherin gesucht - 12-Jähriger weicht Pkw aus und wird verletzt

Bereits am Sonntagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, ist es auf der Nechtelser Straße, in Fahrtrichtung Scholen, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 12-jähriger Radfahrer befuhr mit einem E-Bike die Nechtelser Straße. In Höhe der Hausnummer 85 musste er einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin ausweichen. Auf dem Grünstreifen blockierte der Vorderreifen des E-Bikes. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Die entgegenkommende Pkw-Fahrerin entfernte sich trotz des Sturzes mit einem schwarzen Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Sulingen bittet nun mögliche Zeugen oder die Unfallverursacherin sich telefonisch unter 04271-9490 zu melden.

Syke

Bruchhausen-Vilsen - Arbeitsunfall auf Spargelfeld

Zu einem unglücklichen Arbeitsunfall ist es am Montag, gegen 13:20 Uhr, auf einem Spargelfeld am Schwarmer Mühlenweg gekommen. Auf dem Spargelfeld machten die Arbeiter ihre Mittagspause. Ein Arbeiter legte sich dazu mitten auf das Feld und unbemerkt unter eine Spargelfolie, um sich windgeschützt auszuruhen. Ein Kollege, der seine Pause bereits beendet hatte, setzte seine Arbeit fort und fuhr mit der Erntemaschine über die Spargelreihe, in der sein Kollege ein Nickerchen machte. Der 51-jährige Rumäne wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde durch einen Notarzt erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Twistringen/Bakum - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Glück im Unglück hatte eine 45-jährige Twistringerin. Ein 72-jähriger Mann aus Vechta hatte am Sonntag, in der Zeit von 14:15 bis 14:30 Uhr, ihren VW Golf-Kombi beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er unbeirrt weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und konnte die Fahrerin informieren. Der flüchtige Tiguan-Fahrer wurde von der Bakumer Polizei aufgesucht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Asendorf - Fahrzeug übersehen

Ein Mercedes-Fahrer wollte am Montagnachmittag, um kurz vor 14:30 Uhr, die Essener Straße geradeaus über die B6 in Richtung Hohenmoorer Straße überqueren. Dabei übersah er einen VW-Golf, der in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, so dass der angeforderte Rettungswagen nach kurzer Zeit wieder abfahren konnte. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 6000 Euro.

Weyhe

Sudweyhe - Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Auf der Sudweyher Straße in Fahrtrichtung Syke fuhr am Montag, gegen 19:30 Uhr, eine 56-jährige Mercedesfahrerin unter Alkoholeinfluss. Trotz Gegenverkehrs versuchte sie einen, am Fahrbahnrand geparkten, Renault zu umfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem geparkten Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 56-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, sowie der Führerschein der Verursacherin beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 7000 Euro.

Stuhr

Varrel - Auffahrunfall an Stoppschild

Am Montag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Schulstraße, zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin übersah, dass die vor ihr fahrende 38-jährige aus Stuhr, auf der Schulstraße im Einmündungsbereich zur Varreler Landstraße verkehrsbedingt halten musste. Die 37-Jährige fuhr auf das vor ihr haltende Fahrzeug auf. Die die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 1200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell