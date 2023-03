POL-DH: +++ zwei Verkehrsunfälle mit jeweils einer schwer verletzten Person in Sulingen (Samtgemeinde Kirchdorf)+++

Diepholz (ots) - Diepholz - Diebstahl aus Pkw In der vergangenen Nacht zwischen 00:00 Uhr und 03:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz hinter einer Gaststätte in der Lange Straße in Diepholz die Fensterscheibe eines Pkw (Ford) eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche samt Geldbörse mit rund 170 Euro Bargeld entwendet. Die Handtasche und Geldbörse wurden in der Nähe des Tatortes ohne das Bargeld wieder aufgefunden. ...

