Feuerwehr Bochum

FW-BO: Blitzeinschlag in Bochum Langendreer

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

In der Oberstraße in Langendreer kam es um ca. 18:15 zu einem Blitzeinschlag in den Dachstuhl eines 3 geschossigen Gebäudes. In dem Dachstuhl kam es darauf zu einem Entstehungsbrand. Ein Anwohner löschte den Entstehungsbrand mit einem Eimer Wasser und rief den Notruf der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen hatten alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen, zudem trat wieder Rauch aus dem Dachstuhl aus. Es befanden sich noch zahlreiche Glutnester in der Unterkonstruktion des Daches. Die Glutnester wurden durch 2 Trupps unter Atemschutz mit einem C Strahlrohr gelöscht. Insgesamt waren 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Langendreer vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell