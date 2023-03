Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrzeug beschädigt und weitergefahren

Celle (ots)

Nienhagen/Nienhorst - Am 13.03.2023 ist es in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Behrestraße gekommen. Die 46 jährige Fahrzeugführerin stellt ihren grauen Toyota ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Bei ihrer Rückkehr stellt sie an der linken Fahrzeugseite eine großflächige Beschädigung fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme werden Hinweise auf ein mögliches Verursacherfahrzeug durch aufgefundene Fahrzeugteile gemacht. Wer Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht machen kann, wendet sich an die Polizei in Wathlingen unter 05144 495460

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell