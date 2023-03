Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Poller angefahren und geflüchtet

Celle (ots)

Adelheidsdorf - Am 11.03.23 erscheint gegen 22:30 Uhr ein augenscheinlich angetrunkener 20 Jähriger aus Adelheidsdorf, auf einer Feier. Er gibt vor Ort an, dass er mit seinem PKW gegen einen Poller gefahren sei. Bei dem 20 Jährigem ist eine Blutentnahme erfolgt, zudem ist sein Führerschein beschlagnahmt worden. Derzeit ist jedoch noch nicht bekannt, wo der 20 Jährige gegen einen Poller gefahren ist. Die Polizei Lachendorf ist somit auf der Suche nach möglichen Zeugen oder auch nach einem Geschädigten für das Ereignis. Diese Personen wenden sich an die Polizei in Lachendorf unter 05145/284210

