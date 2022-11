Schramberg / Lkr. RW (ots) - In der Nacht von Samstag (26.11.2022) auf Sonntag (27.11.2022) ist es in Schramberg zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben im Bereich Berneckstraße 125 die Notausgangsleuchten eines Discout-Marktes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ...

mehr