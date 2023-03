POL-CE: Ungebetene Besucher im Haus

Celle (ots) - Wietze - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kommt in der Zeit vom 11.03.23, 23 Uhr, und dem 12.03.23, 09:30 Uhr, von der Fahrbahn ab und beschädigt dabei eine Richtungstafel. Nach ersten Feststellungen ist der oder die Unfallverursacher/-in aus Richtung Am Jägerberg in Richtung Trift gefahren. In der Rechtskurve kommt die Person dann nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Verkehrszeichen. Anschließend setzt die Person die Fahrt fort ohne ...

mehr