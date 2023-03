Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aktionswoche "Rücksichtnahme im Straßenverkehr"

Celle (ots)

LK Celle - In der vergangenen Woche fand die landesweite Aktionswoche zum Thema "Rücksichtnahme im Straßenverkehr" statt. In diesem Rahmen sind im gesamten Landkreis zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Kontrollen durchgeführt worden. Beispielsweise ist am Dienstag, 07.03, die Einhaltung des Verkehrszeichen 206 (Stopp-Schild)an der Wittinger Straße, Ecke An Der Dammaschwiese, überprüft worden. Hierbei sind zu den Hauptverkehrszeichen mehr als 40 Verstöße festgestellt worden. Die Kollegen/-innen haben an diesem Tag lediglich erzieherische Gespräche geführt, was insgesamt sehr positiv aufgenommen worden ist. Im Bereich Lachendorf und Wathlingen haben die Kollegen/-innen im Rahmen der Schulwegüberwachung ein besonderes Auge auf die Rückhaltesysteme geworfen und hier Verstöße festgestellt und geahndet. Auch sind in dem genannten Gebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden. Hierbei sind 20 Verstöße auf Grund Überschreitens der erlaubten Höchstgeschwindigkeit festgestellt und geahndet worden.

