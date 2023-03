Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Glätteunfall auf der Celler Straße

Celle (ots)

Hambühren - Am 10.03.23, gegen 22:30 Uhr, ist es zu einem Glätteunfall auf der Celler Straße gekommen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines dunklen Kombis verliert die Kontrolle über seinen PKW und kommt ins Schleudern. Ein entgegenkommender, in Richtung Wietze fahrender, 19 jähriger Fahrzeugführer eines roten Opels versucht durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern. Dabei stößt der 19 Jährige gegen ein ordnungsgemäß abgestellten LKW und beschädigt diesen. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

