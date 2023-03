Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Geldbörsendiebstahl - Getränkekisten entwendet - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Versuchter Geldbörsendiebstahl

Neuhof. Während ihres Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Fuldaer Straße, entwendeten zwei unbekannte Täter einer 55-jährigen Neuhoferin am Dienstag (07.03.), gegen 13.45 Uhr, ihre in einem Einkaufskorb befindliche Geldbörse. Der Frau fiel der Diebstahl frühzeitig auf und sie konfrontierte das Pärchen, das sie bereits während des Einkaufs versucht hatte in ein Gespräch zu verwickeln, auf dem Parkplatz vor dem Geschäft. Sie erhielt Geldbörse samt Inhalt zurück, die Täter flüchteten. Sie werden von der 55-Jährigen wie folgt beschrieben:

Täterin 1: weiblich, circa 38 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlank, trug ein grau-buntes Kopftuch (über Kopf und Hals geschlungen), südländisches Erscheinungsbild, schwarzes Tuch vor Mund und Nase. Bekleidet war die Frau mit einer hellgrau gesteppten Jacke und bunter weiter Hose. Die Frau sprach gebrochen Deutsch und Englisch mit Akzent.

Täter 2: männlich, circa 45 bis 50 Jahre, circa 160 cm groß, normale Statur, dunkle kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, auffallend lange Nase. Bekleidet war er mit einer Kunstlederjacke in braun matt.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Getränkekisten entwendet

Hünfeld. Am Montagmorgen (06.03.), zwischen 6 und 7 Uhr, drangen zwei unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bodelschwinghstraße ein. Indem sie an dem Vorhängeschloss manipulierten, gelangten sie in das Innere und entwendeten zwei Getränkekisten. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die die Einbrecher wie folgt beschreibt:

Täter 1: circa 16-17 Jahre alt, normale Statur, etwa 160 bis 165 cm groß, Glatze, abstehende Ohren, große, blaue Augen, bekleidet mit dunkler, dicker Jacke

Täter 2: 16-18 Jahre, schlank, circa 175 cm groß, Hasenscharte, dickere Lippen, trug dunkle Winterjacke mit aufgezogener Kapuze

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Nacht auf Mittwoch (08.03.) stahlen Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen FD-XX 214 von einem Renault. Das Auto stand auf einem Privatgrundstück in der Bronzeller Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

